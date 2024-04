Biotechnologies: le japonais Fujifilm accroît ses investissements aux Etats-Unis

Le groupe pharmaceutique japonais Fujifilm a annoncé un investissement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars pour agrandir son site biotechnologique en Caroline du Nord, Etat du sud-est des Etats-Unis où le premier ministre japonais doit effectuer des visites vendredi.

Signage for Japanese technology giant Fujifilm is pictured outside one of their offices for Fujifilm Business Innovation Co. in Yokohama, Kanagawa prefecture, south of Tokyo on June 27, 2023. (Photo by Richard A. Brooks / AFP) ( AFP / RICHARD A. BROOKS )