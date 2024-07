Biosynex, sanctionné par l'AMF

(AOF) - Dans sa décision du 25 juillet, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés a infligé à la société Biosynex ainsi qu’à 4 de ses dirigeants et leurs sociétés patrimoniales des sanctions pécuniaires comprises entre 50 000 et 300 000 euros pour des manquements liés à la communication financière de Biosynex, des manquements d’initiés ou des manquements aux obligations déclaratives.

L'AMF rappelle que le 20 mars 2020, quelques jours après le début du confinement lié à la pandémie de Covid 19, Larry Abensur, président directeur général de Biosynex, a répondu à une interview d'une journaliste qui a donné lieu, trois jours plus tard, à la publication d'un article indiquant que Biosynex estimait être en mesure de distribuer des premiers tests de détection du Covid-19 en France début ou mi-avril 2020.

La Commission a retenu qu'à la date de l'interview, l'information relative au lancement imminent par Biosynex de tests PCR de dépistage Covid-19 était privilégiée. Elle a considéré qu'en révélant une partie de cette information à un public restreint à l'occasion de cette interview, sans publier de communiqué de presse, Biosynex avait manqué à l'obligation d'assurer une diffusion effective et intégrale de l'information privilégiée. La Commission a retenu que ce manquement était aussi imputable à Larry Abensur en sa qualité de dirigeant.

En revanche, s'agissant des tests sérologiques, la Commission a considéré que l'information relative à leur lancement imminent était insuffisamment précise pour revêtir les caractéristiques d'une information privilégiée à la date de l'interview de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Biosynex de l'avoir diffusée de manière non effective et non intégrale.

La Commission a au surplus retenu que M. Abensur, MM. Thomas Lamy et Thierry Paper, directeurs généraux délégués de Biosynex, M. Elie Fraenckel, administrateur et directeur financier de Biosynex, ainsi que les sociétés patrimoniales de certains de ces dirigeants avaient commis des manquements d'initiés en cédant des actions Biosynex alors qu'ils détenaient l'information privilégiée relative à la décision de cette société de vendre la totalité de ses actions auto-détenues.

Enfin, la Commission a considéré que MM. Abensur et Lamy et leurs sociétés patrimoniales, ainsi que M. Fraenckel avaient manqué à plusieurs reprises à leur obligation de déclaration à l'AMF des transactions réalisées sur les titres Biosynex qu'ils détenaient.

Elle rappelle que cette décision peut faire l'objet d'un recours.

