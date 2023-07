Biosynex rachète l'américaine Qualigen spéciaiste de la chimiluminescence

(AOF) - Biosynex annonce que sa filiale américaine Chembio a signé le 20 juillet 2023 un contrat d’acquisition de la totalité des actions de la société Qualigen Inc., société basée à Carlsbad, Californie, en contrepartie d’un paiement total en numéraire. Qualigen est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’une plateforme d’immunoanalyse Fastpack commercialisée en Europe et aux Etats-Unis. Cette plateforme est marquée CE et approuvée par la FDA (enregistrements 510k).

Elle utilise le principe de la chimiluminescence, ce qui lui confère une excellente sensibilité. Ce système permet des dosages au coup par coup et propose des applications en hormonologie et en cancérologie. Fastpack est notamment utilisé dans les cabinets d'urologues et dans les centres de santé masculine aux USA (plus de 300 clients actifs). Le chiffre d'affaires 2022 s'est élevé à 5 millions d'euros.

Ce rachat " va permettre à Biosynex de mettre en place une organisation nord-américaine avec une taille critique capable de proposer une offre étendue de solutions innovantes sur le marché particulièrement dynamique du Point of Care ", annonce Larry Abensur , PDG de Biosynex.

