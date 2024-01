Biosynex prévoit un retour à la croissance en 2024

(AOF) - Biosynex a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 93,1 millions d'euros, en diminution de 53% par rapport à l’exercice précédent. Cette décroissance doit cependant s’analyser de manière distincte entre l’activité liée au Covid-19 (-92%) et celle en relation avec les autres gammes de produits (+48%). Le chiffre d’affaires 2023 des produits Covid-19 enregistre une baisse de 130 millions d'euros en un an, qui s’ajoute à une précédente décroissance de plus de 200 millions d'euros pour l’exercice précédent.

En revanche, Biosynex a poursuivi en 2023 sa dynamique de croissance dans ses segments stratégiques cibles. Le chiffre d'affaires hors Covid-19 s'établit à 82,2 millions d'euros en hausse de 48% par rapport à l'exercice précédent.

La société anticipe un retour à la croissance en 2024

Conformément à sa stratégie visant à être un acteur de la médecine personnalisée, Biosynex a focalisé son développement en 2023 sur deux segments clés : le monitoring des biothérapies et le Point of Care.

Avec l'OPA réussie sur Theradiag et le feu vert de la FDA pour la commercialisation des tests ProciseDx de monitoring des biothérapies, Biosynex a renforcé en 2023 sa position de leader sur ce marché.

Pour 2024, le Groupe anticipe le retour d'une activité globale en progression avec la croissance des deux métiers de la santé familiale et du diagnostic.

