Biosynex: le titre plonge après l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Biosynex a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant cible de 7,99 millions d'euros, une opération jugée dilutive qui faisait chuter le cours de son action.



Le projet de levée de fonds doit permettre à la société spécialisée dans le diagnostic de santé de renforcer son bilan et de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois.



L'opération va prendre la forme d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au prix d'un euro par action, représentant une décote de 48% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 35 dernières séances de Bourse.



La parité de l'opération est de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes.



Si elle fait déjà l'objet d'engagements de souscription à hauteur de six millions d'euros, l'augmentation de capital s'annonce dilutive sur la base du cours actuel de l'action.



D'après les calculs de Biosynex, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital se trouvera ramenée à 57% en cas d'exercice intégral de l'opération.



A 11h50, le titre du fabricant de tests rapides et d'outils de suivi des biothérapies décrochait de plus de 16%, accusant d'une plus fortes baisses du marché parisien.



Il retombe non loin de ses plus bas historiques touché au mois de décembre.





Valeurs associées BIOSYNEX 1,65 EUR Euronext Paris -18,32%