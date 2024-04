Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biosynex: accord pour ProciseDx en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce la conclusion par ProciseDx, sa filiale spécialisée dans le développement d'un système de biologie délocalisée, d'un accord stratégique avec Revvity Euroimmun US pour la distribution exclusive de sa plateforme sur les marchés américains et canadiens.



La plateforme ProciseDx est la première à avoir reçu en septembre 2023 l'autorisation de novo de la FDA pour les tests de dosages de Remicade, Humira et leurs biosimilaires utilisés dans le cadre du suivi thérapeutique de médicament.



PociseDx s'appuiera sur Euroimmun US dans la distribution de systèmes de diagnostic in vitro pour cibler les segments clefs du marché. Par ailleurs, elle gardera un accès direct à une trentaine de prospects avec lesquels elle a initié des discussions de référencement.





