Biosenic reporte à juin la publication de ses résultats annuels

(AOF) - BioSenic a décidé de reporter la publication de son rapport annuel 2023 ainsi que son assemblée générale annuelle des actionnaires, afin que le tribunal de l'entreprise de Nivelles puisse prendre une décision avant l'accomplissement des formalités annuelles, compte tenu du plan de restructuration annoncé le 11 avril 2024. La biotech belge spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves estime que ce report est préférable "pour s'assurer que les états financiers peuvent être préparés sur la base de la continuité de l'exploitation".

La publication des résultats annuels et du rapport annuel 2023 est reportée au jeudi 6 juin 2024 et l'assemblée générale annuelle au jeudi 12 juillet 2024.

La biotech annonce que son résultat d'exploitation total s'est élevé à 0,54 million d'euros, soit une légère augmentation par rapport à la même période en 2022 ( 0,27 million d'euros). La perte d'exploitation pour la période 2023 s'est élevée à 6,36 millions d'euros, contre 2,32 millions d'euros pour la période 2022. BioSenic a terminé l'exercice 2023 avec 0,12 million d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. La trésorerie nette utilisée pour la période 2023 s'est élevée à 1,73 million d'euros, tandis que la position de trésorerie en 2022 a augmenté de 1,09 million d'euros. Il convient de noter que ces chiffres financiers n'ont pas encore été audités.

