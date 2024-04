Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biosenic: lancement d'un plan de restructuration de la dette information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - BioSenic a annoncé jeudi la mise en place d'un plan de restructuration financière visant à préserver ses projets les plus porteurs, en premier lieu son essai clinique de Phase 3 pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte.



La biotech belge, qui cote à la fois sur Euronext Bruxelles et Paris, va proposer à certains de ses créanciers obligataires de remplacer leurs prêts en cours pour un montant total de 7,5 millions d'euros par de nouvelles obligations convertibles à émettre.



Le plan prévoit par ailleurs qu'un prêt en cours d'un montant en principal de 8 millions d'euros soit remplacé par de nouvelles obligations convertibles, là encore à émettre par BioSenic.



Ces obligations convertibles ne seraient pas garanties et auront une date d'échéance à fin 2030.



BioSenic précise que son projet repose sur une offre non-engageante de financement formulée par un fonds en vue de financer son essai clinique de Phase 3 concernant la réaction du greffon contre l'hôte.



La cotation du titre était suspendue depuis la fin de la matinée.





