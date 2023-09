Biosenic en hausse après une nouvelle publication sur la sclérose systémique

(AOF) - Biosenic (+9,84% à 0,027 euro) est en forte hausse alors qu'elle annonce aujourd'hui la publication de données fournissant des indications clés supplémentaires pour son principal IPA (Ingrédient Pharmaceutique Actif), le trioxyde d'arsenic (ATO), dans le traitement de la sclérose systémique (ScS), dans un journal international à comité de relecture, "Arthritis Research & Therapy". Cette biotech est spécialiste de essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire.

François Rieger, PhD, Président et Directeur Général de BioSenic a déclaré : "Ces nouvelles données précliniques s'ajoutent à la multitude de données expérimentales in vitro et in vivo produites par BioSenic, par l'ensemble de la communauté scientifique et par l'industrie, ce qui confirment le potentiel des médicaments à base de sel d'arsenic pour rectifier les paramètres physiopathologiques du système immunitaire déréglé dans un certain nombre de maladies auto-immunes "

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.