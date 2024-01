Biosenic: demande de brevet après des résultats positifs contre l'arthrose du genou

(AOF) - Biosenic a annoncé le dépôt d'un brevet américain pour son produit JTA-004, un viscosupplément en phase avancée de développement clinique, suite à une analyse post hoc d'un essai de phase 3 démontrant un soulagement de la douleur chez les patients souffrant d'arthrose sévère du genou. En se concentrant sur les patients de l'étude présentant le sous-type inflammatoire sévère, l'analyse a révélé une efficacité anti-douleur supérieure à celle du placebo et du comparateur actif.

"Compte tenu des nouvelles découvertes passionnantes concernant l'arthrose du genou, il est temps de s'appuyer sur les efforts précédents pour développer JTA-004 afin de contrôler le sous-type le plus sévère de l'arthrose progressive du genou " explique le professeur François Rieger, PhD, président-directeur général et président du conseil d'administration de BioSenic.

"Alors que d'autres travaux cliniques sont nécessaires pour établir pleinement les avantages significatifs attendus de JTA-004, notre position en matière de propriété intellectuelle fournira une protection significative alors que nous explorons des partenariats pour apporter cet actif important à un marché pharmacologique très vaste", ajoute-t-il.

