Biosenic: 520 000 euros de trésorerie, visibilité jusqu'en octobre 2023

(AOF) - BioSenic prévoit de disposer d'une trésorerie suffisante pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'en octobre 2023. Cette société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire a terminé le premier semestre 2023 avec 0,52 million d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Sa perte d'exploitation pour la période s'est élevée à 3,90 millions d'euros, contre 3,96 millions d'euros au premier semestre 2022, pour un résultat d'exploitation total à 0,37 million d'euros, soit une légère augmentation sur un an.

BioSenic prépare actuellement une levée de fonds qui sera organisée au troisième ou au quatrième trimestre 2023. BioSenic Group prévoit pour 2024 d'utiliser le produit des futures levées de fonds anticipées en priorité pour faire progresser son essai clinique de phase 3 contre la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD). Le début des essais cliniques de phase 2 sur le SLE (lupus érythémateux systémique) et le SSc (sclérose systémique) n'est donc pas envisagé avant 2024.

Il ne sera envisageable que si la société parvient à conclure un partenariat solide avec une société biopharmaceutique ou réussit à céder des licences sur certaines de ses technologies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.