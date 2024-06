Biorecyclage : Carbios investit en Chine dans les déchets PET

(AOF) - Carbios annonce son partenariat avec Zhink Group, l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans le PET et les textiles. Le spécialiste du cycle de vie des plastiques et des textiles annonce la construction d'une usine de biorecyclage en Chine utilisant sa technologie de dépolymérisation enzymatique, d’une capacité minimale annuelle de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET préparés et qui contribuerait à l'accélération d'une économie circulaire pour le plastique et le textile.

La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour Carbios, et cet accord permettrait d'établir une présence sur ce marché majeur.

