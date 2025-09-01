Biophytis: vers un essai clinique de phase 2 dans l'obésité en Europe et au Brésil
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 14:06
Cet essai de phase 2 randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, doit porter sur sa petite molécule BIO101 déjà en cours de développement dans la sarcopénie et porter sur 164 participants, dont 122 au Brésil et 42 en Europe, explique la société de biotechnologies.
'La concurrence rude en termes d'essais cliniques dans la sphère de l'obésité aux Etats-Unis et le prix plus élevé de recrutement pourraient expliquer la décision du groupe de se concentrer sur l'Europe et le Brésil', expliquent ce matin les analystes d'AllInvest Securities dans une note de réaction.
'La décision de recruter au Brésil s'explique également par le fait que la société a déjà conclu un accord de licence exclusive avec Blanver pour l'Amérique latine', ajoutent-ils.
Dans un communiqué, Biophytis explique désormais envisager de finaliser les autorisations réglementaires avec le dépôt des dossiers auprès de l'EMA en
Europe et de l'Anvisa au Brésil (IND), de sélectionner les principaux centres cliniques et de mobiliser un modèle de financement diversifié combinant soutiens publics non dilutifs et financements privés ou institutionnels.
Biophytis avait obtenu la semaine passée l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et des autorités belges en vue de démarrer son essai pivot de phase 3 dans la sarcopénie, une maladie qui se traduit par une diminution des capacités musculaires due à l'âge.
Le titre, qui grimpe de 10% aujourd'hui, accuse encore un repli de plus de 50% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,1840 EUR
|Euronext Paris
|+9,39%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Résilience de l'activité économique aux États-Unis, léger recul de la confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro, imposition de droits de douane secondaires à l'Inde par les Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Le ... Lire la suite
-
Le fournisseur d'électricité Eni France a accepté de payer une amende de 275.000 euros pour clore un litige autour de factures ayant lésé plus de 77.000 clients français en 2022 et 2023, a annoncé lundi la Répression des fraudes. Cette amende transactionnelle vient ... Lire la suite
-
L'activité dans le secteur manufacturier s'est très légèrement reprise en août après que le recul de la demande s'est atténué, selon les données publiées lundi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI s'est redressé à 50,4 en août,
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer