Biophytis: vers un essai clinique de phase 2 dans l'obésité en Europe et au Brésil
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 14:06

(Zonebourse.com) - Biophytis bondit de plus de 10% lundi à la Bourse de Paris après avoir annoncé son intention de lancer en Europe et au Brésil une étude clinique de phase 2 dans la perte musculaire associée à l'obésité.

Cet essai de phase 2 randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, doit porter sur sa petite molécule BIO101 déjà en cours de développement dans la sarcopénie et porter sur 164 participants, dont 122 au Brésil et 42 en Europe, explique la société de biotechnologies.

'La concurrence rude en termes d'essais cliniques dans la sphère de l'obésité aux Etats-Unis et le prix plus élevé de recrutement pourraient expliquer la décision du groupe de se concentrer sur l'Europe et le Brésil', expliquent ce matin les analystes d'AllInvest Securities dans une note de réaction.

'La décision de recruter au Brésil s'explique également par le fait que la société a déjà conclu un accord de licence exclusive avec Blanver pour l'Amérique latine', ajoutent-ils.

Dans un communiqué, Biophytis explique désormais envisager de finaliser les autorisations réglementaires avec le dépôt des dossiers auprès de l'EMA en
Europe et de l'Anvisa au Brésil (IND), de sélectionner les principaux centres cliniques et de mobiliser un modèle de financement diversifié combinant soutiens publics non dilutifs et financements privés ou institutionnels.

Biophytis avait obtenu la semaine passée l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et des autorités belges en vue de démarrer son essai pivot de phase 3 dans la sarcopénie, une maladie qui se traduit par une diminution des capacités musculaires due à l'âge.

Le titre, qui grimpe de 10% aujourd'hui, accuse encore un repli de plus de 50% depuis le début de l'année.


Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,1840 EUR Euronext Paris +9,39%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

