Biophytis: une demande de brevet déposée dans l'obésité

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Biophytis progresse de près de 4% lundi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé le dépôt d'une demande de brevet dans l'obésité, un segment qu'elle considère désormais comme un 'domaine clé' de son activité.



L'entreprise, jusqu'ici entièrement spécialisée dans le traitement des maladies liées à l'âge, avait officialisé la semaine passée son intention de se positionner sur cette nouvelle indication avec le prochain lancement d'une étude clinique de phase 2.



Cette nouvelle demande de brevet - dont la première délivrance est attendue dès 2025 - doit lui permettre de renforcer la position de BIO101, son principal candidat médicament, dans le traitement de l'obésité en combinaison avec les GLP-1RA, comme l'Ozempic de Novo Nordisk.



Ce vaste marché, aujourd'hui en plein essor, pourrait atteindre selon les estimations des analystes de Goldman Sachs quelque 100 milliards de dollars d'ici à 2030, contre six milliards de dollars l'an dernier.



Dans le détail, le portefeuille de propriété intellectuelle de Biophytis est composé de 14 familles de brevets, dont 42 brevets délivrés et 39 brevets en cours de délivrance, et couvre les principales régions du monde, en particulier l'Europe, les Etats-Unis, le Japon et des pays majeurs comme le Brésil ou la Chine.



Le brevet doit lui permettre d'étendre l'exclusivité d'exploitation de BIO101 dans cette indication jusqu'en 2044.





