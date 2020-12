Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 16 décembre 2020, 8h - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui que le dernier patient de l'essai clinique de phase 2, SARA-INT, a terminé sa dernière visite de traitement dans le cadre de l'étude.



L'objectif de l'étude de phase 2 SARA-INT est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de Sarconeos (BIO101) dans une étude randomisée contrôlée par placebo chez des patients de plus de 65 ans souffrant de sarcopénie et présentant un risque important de mobilité réduite. Le principal critère d'évaluation de SARA-INT est la perte de mobilité des patients telle que mesurée par le test de marche de 400 mètres (400MWT).



L'étude interventionnelle multicentrique en double aveugle a recruté au total 233 patients dans 22 centres en Belgique et aux États-Unis. Ces derniers ont reçu par voie orale 175 mg b.i.d. et 350 mg b.i.d. de Sarconeos (BIO101) pendant une période de 26 semaines. 196 d'entre eux ont terminé l'essai, malgré la situation sanitaire liée à la COVID-19.