Biophytis reçoit une notification du Nasdaq

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 26 octobre 2022 – 08h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge ,y compris l’insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd’hui avoir reçu une “Lettre de Notification” du Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") datée du 20 octobre 2022, indiquant que le cours de clôture sur le Nasdaq de ses American Depositary Shares (“ADSs”) avait été inférieur à $1,00 par ADS pour une période de 30 jours de bourse consécutifs, et de ce fait ne satisfaisait désormais plus à la règlementation Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2).

Cette Lettre de Notification n’a pas d’effet immédiat et les ADSs continuent d’être cotés en bourse sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole “BPTS”.