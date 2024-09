Biophytis publie ses comptes semestriels et fait le point sur ses activités

Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2024, et fait le point sur les principales avancées de la société.



Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : « Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès réalisés au cours de ce premier semestre 2024. Le lancement de notre programme clinique OBA dans l’obésité, en réponse à une problématique de santé publique majeure, et notre partenariat avec Blanver pour développer BIO101 en Amérique Latine, sont des étapes clés

qui illustrent la capacité de Biophytis à innover et à saisir des opportunités de marché.

Nous entrons désormais dans une phase cruciale où les résultats de nos essais cliniques, en particulier dans le domaine de l’obésité, et la poursuite de notre stratégie partenariale avec des laboratoires pharmaceutiques régionaux, en particulier en Asie, pourraient transformer radicalement l’avenir de la société.

Dans des marchés financiers qui continuent d’être très difficiles, la Société a pu étendre sa ligne de financement obligataire, et travaille activement à des solutions de recapitalisation lui permettant de poursuivre son développement. »