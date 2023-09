Biophytis publie ses comptes semestriels au 30 juin 2023 et fait le point sur ses activités

Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, publie ses comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2023 et fait le point sur l’avancement de ses programmes de R&D au cours du 1er semestre et des derniers mois.