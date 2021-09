Biophytis présentera les résultats complets de L’étude de phase 2-b, SARA-INT, évaluant Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, au 11e Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR, 29 Septembre – 02 Octobre 2021)

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 29 septembre 2021, 08 h CEST – Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liés au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui qu’elle présentera les résultats complets de SARA-INT, son étude de phase 2-b évaluant Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie, au 11e Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR), qui se tiendra en ligne, du 29 septembre au 2 octobre 2021.