Biophytis présente les résultats positifs de Phase 2-3 COVA à la 21ème Conférence « Lung Science » - ERS 2023

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 9 mars 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu'elle présente les résultats positifs de l'étude de phase 2-3 COVA avec Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19 lors de la 21ème édition de la conférence « Lung Science » organisée par la European Respiratory Society, qui se tiendra à Estoril, au Portugal, entre le 9 et le 12 mars 2023.



Le Professeur Suzana Lobo, MD - Hospital de Base Da Faculdade de Medicina de São José Do Rio Preto, São Paulo, Brésil, et Investigateur de l'étude COVA au Brésil, fera une présentation orale des résultats intitulée « Étude Clinique COVA : Résultats d'une étude de phase 2/3 en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de BIO101 chez des patients hospitalisés atteints de formes sévères de COVID-19 ».

En parallèle, Biophytis présentera un poster qui sera disponible sur le site web de la Société après la conférence.