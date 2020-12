Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 14 décembre 2020, 8h - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement et qui améliorent les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui les résultats de l'étude observationnelle SARA-OBS.



Les résultats ont été présentés dans un e-poster au 13ème congrès annuel sur la Sarcopénie, la Cachexie et la Perte Musculaire (Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders - SCWD) le samedi 12 décembre 2020.



L'e-poster, intitulé « SARA-OBS study: natural progression of sarcopenia and sarcopenic obesity in older adults » (Étude SARA-OBS: progression naturelle de la sarcopénie et de l'obésité sarcopénique chez les personnes âgées), a été présenté par Dr Cendrine Tourette, Chef de projet Recherche Translationnelle et Clinique dans les maladies neuromusculaires chez Biophytis, lors de la session des résumés n°9: Therapeutic development (clinical) + Therapeutic development (pre-clinical) (Développement thérapeutique (clinique) + Développement thérapeutique (pré-clinique)) le samedi 12 décembre 2020 à 19h55 (heure de Paris).