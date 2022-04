Biophytis présente le programme de développement de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie au 12ème Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICSFR), à Boston du 20 au 22 avril 2022

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 19 avril 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd’hui qu’elle présentera et discutera des résultats du programme de développement de Sarconeos (BIO101) dans la Sarcopénie au 12ème Congrès International annuel sur la Fragilité et la Sarcopénie (ICFSR) qui se tiendra en ligne et également sur place à Boston du 20 au 22 avril 2022.

L’ICFSR est un événement scientifique international majeur sur la fragilité et la sarcopénie, où se retrouvent les meilleurs chercheurs, médecins ainsi qu’entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie. Le vendredi 22 avril, Cendrine Tourette, PhD (responsable du projet SARA) et Jean Mariani, MD, PhD (Administrateur) feront une présentation orale concernant les résultats de l'essai de phase 2 SARA-INT pour le traitement de la Sarcopénie.