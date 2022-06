Biophytis présente le développement de Sarconeos (BIO101) en Phase 3 dans le traitement de la Sarcopénie au 15ème congrès international SCWD

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 27 juin 2022 – 23h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui qu’elle réalise une présentation orale sur le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie au 15ème congrès international SCWD (Society on Sarcopenia, Cachexia & Wasting disorders).

Cette présentation orale donnée par les Drs. Waly Dioh et Cendrine Tourette et intitulée : “BIO101 in development for the treatment of Sarcopenia” reprend les principales étapes de développement de Sarconeos (BIO101) déjà atteintes, principalement les résultats l’étude de Phase 2 de SARA-INT, ainsi que les grandes lignes de la Phase 3 que la Société entend initier avant fin 2022.

Forte des résultats de la Phase 2 de SARA-INT et dans la continuité de celle-ci, la Société a demandé l’avis scientifique des autorités réglementaires européennes (EMA) et américaines (FDA) afin de définir le design et les conditions de démarrage de la phase 3 du programme SARA. Sarconeos (BIO101) a le potentiel d'être le premier candidat médicament à passer en Phase 3 dans la sarcopénie.