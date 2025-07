Biophytis: partenariat dans la découverte de médicaments via l'IA information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 09:50









(Zonebourse.com) - Biophytis progresse en Bourse ce mardi après avoir annoncé s'être s'associée avec un spécialiste de la recherche et développement (R&D) dans le domaine de l'IA afin d'accélérer la découverte de médicaments contre la sarcopénie, l'une de ses spécialités.



La société biotechnologique indique que le partenariat stratégique conclu avec Lynx Analytics a pour objectif d'amplifier le développement de nouvelles petites molécules destinées au traitement cette pathologie invalidante, caractérisée par une perte progressive de la masse et de la force musculaires chez les personnes âgées.



En tirant parti de l'expertise avancée de Lynx en intelligence artificielle, Biophytis espère pouvoir rapidement identifier et optimiser des composés capables de préserver et régénérer la masse musculaire.



Le partenariat doit porter sur l'exploitation d'algorithmes permettant d'analyser les données biomédicales, de faciliter la validation préclinique et la sélection de candidats grâce à la modélisation et de constituer un portefeuille de candidats-médicaments.



Dans un communiqué, la biotech rappelle que la sarcopénie constitue un besoin médical important et croissant non satisfait en l'absence de thérapies actuellement approuvées par la FDA.



L'entreprise prévoit de démarrer prochainement une étude clinique de phase dans cette indication.



A la Bourse de Paris, l'action Biophytis grimpait de plus de 5% mardi matin dans les premiers échanges suite à cette publication.





