Biophytis organise un évènement avec les KOLs sur Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la COVID-19 et de la Sarcopénie

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, USA), Mercredi 6 octobre 2021, 8h CET – Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce ajourd’hui l’organisation d’un évènement digital avec les leaders d’opinion (KOL) le 6 Octobre 2021, sur ses études les plus avancées, à savoir COVA pour le traitement de la COVID-19 et SARA pour le traitement de la Sarcopénie, avec Sarconeos (BIO101).