Biophytis obtient un financement public au Brésil

(AOF) - Biophytis a annoncé l’obtention d’un financement public au Brésil pour l’essai de phase 2 de BIO101 dans l’atrophie musculaire associée à l’obésité. La Société, via sa filiale au Brésil, a obtenu le soutien financier d’EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) et a conclu des accords avec deux des centres de recherche médicale et clinique sur l’obésité les plus réputés du Brésil : FARMAVAX-UFMG (Inovação de Fármacos e Vacinas, Université Fédérale du Minas Gerais) et FMRP-USP (Faculté de médecine de Ribeirão Preto, Université de São Paulo).
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer