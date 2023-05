Biophytis lance une levée de fonds d’environ 2 millions d’euros

•• Augmentations de capital dans le cadre d’une offre globale comprenant une offre réservée aux investisseurs professionnels et une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

• Clôture de l’offre PrimaryBid le 10 mai 2023 à 22h (heure de Paris) et de l’offre réservée aux investisseurs professionnels le 11 mai 2023 avant l’ouverture des marchés (sous réserve d’une clôture anticipée).

• Le prix de 0,0222 euros par actions nouvelles faisant apparaitre une décote de 25% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de l’action Biophytis des 5 dernières séances de Bourse, du 3 au 9 mai 2023, égal à 0,0296 euros et une décote de 25,25 % par rapport au cours de clôture de la séance du 10 mai 2023.



Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 10 mai 2023 –19h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 2 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles s’adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers