Biophytis investit le marché de l'obésité

(AOF) - Biophytis annonce aujourd'hui le dépôt d’une demande de brevet dans le traitement de l’obésité, nouvelle indication sur laquelle elle s’est positionnée. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge précise que ce nouveau brevet dont la première délivrance est attendue dès 2025, permettra d’étendre l’exclusivité d'exploitation de son produit BIO101 (20-hydroxyecdysone) dans cette indication jusqu’en 2044.

Avec des résultats prometteurs dans l'obésité dans des études précliniques et dans l'étude de phase 2 Sara-INT, le produit BIO101 a démontré son potentiel pour devenir la molécule de référence en termes de préservation de la fonction musculaire chez les patients souffrant d'obésité et traités par GLP-1 RA.

Le candidat-médicament, sous réserve des autorisations réglementaires, pourrait contribuer à répondre à un problème médical critique, tout en positionnant Biophytis sur un "vaste marché en plein essor". Avec un marché estimé à 6 milliards de dollars en 2023 et un taux de croissance annuel moyen estimé à 42%, le traitement de l'obésité devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici à 2030 selon Goldman Sachs.

BIO101 (20-hydroxyecdysone), principal candidat-médicament de Biophytis, est une petite molécule en développement pour les maladies musculaires (sarcopénie, phase 3 prête à démarrer, et dystrophie musculaire de Duchenne), respiratoires (Covid-19, phase 2-3 terminée) et désormais métaboliques (obésité, phase 2 à démarrer).

