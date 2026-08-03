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Biophytis fait un point d’étape et partage les perspectives de sa co-entreprise à Hong Kong
information fournie par Boursorama CP 03/08/2026 à 07:00
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Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 03 août 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, fait aujourd'hui un point d'étape sur le déploiement de sa co-entreprise à Hong Kong (cf. détails dans la section « à propos » ci-dessous) et partage ses perspectives à court et moyen terme. La création de la joint-venture Biophytis Biopharmaceutical Holding LTD, annoncée le 2 juin 2026, ouvre désormais la voie à la pleine mise en oeuvre de l’accord de co-entreprise signé en janvier 2026. Les discussions relatives à la formalisation des premières contributions des partenaires progressent de manière soutenue, et Biophytis anticipe leur aboutissement dans les prochaines semaines en fonction de l’obtention d’autorisations administratives, au plus tard fin septembre 2026

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BIOPHYTIS
0,0064 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  • 07:43

    Plus c'est gros plus ca passe avec Veillet. Il n' a pas d'actions de sa société et ruine tous les actionnaires avec ses OCAs. Créer de la valeur pour les actionnaires, il est pathétique.

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