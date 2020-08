Biophytis fait le point sur l'état d'avancement de SARA-INT, un essai clinique de phase 2b évaluant l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la sarcopénie

Réouverture de centres cliniques en Belgique et aux États-Unis



Durée de traitement prolongée de 3 mois suite à la revue du Comité de Surveillance et de Suivi des Données et du bon profil risque de Sarconeos (BIO101)



Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 28 août 2020, 18h00- BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, fait le point aujourd'hui sur l'état d'avancement du programme de développement clinique SARA-INT, une étude de phase 2b évaluant l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la sarcopénie.



Le dernier des 231 patients à être inclus dans l'étude d'essai SARA-INT a été recruté en mars 2020. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, Biophytis a dû adapter le protocole SARA-INT pour assurer la continuité de l'étude, notamment :

o en arrêtant toutes les activités dans les centres hospitaliers et

o en permettant le suivi des patients à domicile.,

Ces changements font suite aux directives de la 'Food and Drug Administration' (FDA) des États-Unis et aux recommandations du Comité de Surveillance et de Suivi des Données (Data Safety and Monitoring Board - DSMB) visant à préserver la sécurité des patients dans les essais cliniques en cours.