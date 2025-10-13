BIOPHYTIS et un consortium d’investisseurs incluant RONGHUI RENHE Life Technology unissent leurs forces pour financer et lancer le tout premier essai clinique de Phase 3 dans la sarcopénie

Un protocole d’accord, ou Memorandum of Understanding (MoU), historique a été signé aujourd’hui entre Biophytis, entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, et un consortium d’investisseurs incluant, entre autres, Ronghui Renhe Life Technology, un conglomérat chinois principalement impliqué dans la distribution pharmaceutique et les produits de santé. Cet accord préliminaire, qui fixe le cadre dans lequel les parties entendent négocier des accords définitifs, ouvre la voie à la création d’une coentreprise dont le siège sera basé à Hong Kong, dédiée au financement et au démarrage du premier essai clinique de Phase 3 au monde consacré à la sarcopénie, utilisant le candidat médicament de Biophytis, BIO101.

La coentreprise a pour but de réunir des forces complémentaires : la recherche et l’innovation avancées de l’Europe, le développement biopharmaceutique de classe mondiale et l’expertise réglementaire de la Chine, ainsi que de solides capacités de financement régionales à Hong Kong.

La coentreprise aura la mission de développer et commercialiser en exclusivité BIO101 en Chine, au Japon et en Corée. Il est prévu que le consortium d'investisseurs investisse jusqu’à 20 millions de dollars US sur les deux prochaines années pour financer l'étude clinique de Phase 3 dans la sarcopénie.