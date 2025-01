Biophytis et AskHelpU signent un accord de co-développement dans les maladies rares neuromusculaires en Chine

Biophytis SA annonce aujourd’hui la signature d'un accord de co-développement avec AskHelpU, la plus importante associaton de patients en Chine atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. Cet accord de co-développement vise à évaluer l’efficacité de BIO101, candidat-médicament phare de Biophytis, dans la SLA. Si les résultats précliniques sont positifs et la preuve de concept établie à l'issue de la première phase, le développement évoluera vers la réalisation d'une phase clinique à plus grande échelle.