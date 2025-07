Biophytis dévoile ses résultats 2024 et ses perspectives pour 2025

- Ambition de lancer l'étude de phase 2 dans l’obésité et l’étude de phase 3 dans la sarcopénie dès que possible.

- Poursuite de la stratégie de partenariats pour le financement des programmes cliniques.

- Renforcement de la plateforme de découverte de médicaments par l’intégration de technologies de rupture.



Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements dans le domaine de la longévité, publie ses résultats financiers au 31 décembre 2024, approuvé par son Conseil d’Administration le 9 juillet 2025, et fait le point sur ses perspectives stratégiques. La société annonce également la reprise de cotation de son action sur Euronext Growth Paris, qui sera effective à l’ouverture du marché le 11

juillet 2025. Stanislas Veillet, Président-Directeur Général de Biophytis, a déclaré : « L'année 2024 a été centrale pour Biophytis. Nous avons confirmé notre leadership dans le développement de traitements dans la sarcopénie et concrétisé notre stratégie de partenariats en signant un accord de licence majeur avec le laboratoire Blanver pour l’Amérique latine. L'année 2025 sera cruciale avec e lancement de notre étude de phase 2 dans l’obésité. Nous travaillons activement à sceller un partenariat stratégique en Asie afin de financer la phase 3 dans la sarcopénie.