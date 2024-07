Biophytis déploie sa stratégie de partenariats et signe deux contrats avec des agents locaux en Asie

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 22 Juillet 2024 – 7h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui le déploiement de sa stratégie de partenariats en Asie. Afin de développer sa présence dans cette région stratégique, Biophytis a aujourd'hui signé deux contrats avec des agents locaux : l'un pour le Japon et la Corée du Sud, l'autre pour la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ces agents mettront leur réseau au sein du secteur pharmaceutique au service de Biophytis et l'aideront à identifier des partenaires pour le candidat-médicament BIO101 (20-hydroxyecdysone) dans ces différents pays.