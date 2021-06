Paris (France), Cambridge (États-Unis), 18 juin 2021, 23 h CET - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou « la Société »), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle ligne de financement ORNANE (Obligation Remboursable en Numéraire et en Actions Nouvelles et Existantes) auprès d'Atlas, un fonds d'investissement spécialisé basé à New York (États-Unis), pour 32 millions d'euros (le « Contrat Atlas 2021 »). Cette ligne de financement servira à poursuivre le développement clinique de Sarconeos (BIO101) pour la sarcopénie au vu des résultats de la phase 2 de l'essai SARA, et aux prochains développements de ce produit pour la COVID-19 en fonction des résultats de la phase 2-3 de l'étude COVA, ainsi qu'au financement des activités futures de la Société.