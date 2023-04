Biophytis annonce ses résultats financiers 2022 et ses perspectives 2023

 Trésorerie de 11,1M€ au 31 décembre 2022 et outils de financement disponibles pour un total de 22M€ permettant une visibilité financière au-delà de mi-2024

 Résultats positifs de l’étude de Phase 2-3 COVA pour le traitement avec Sarconeos (BIO101) des formes sévères de COVID-19

 Dépôt d'un dossier d’Accès Précoce (EAP) en France d'ici juin 2023 et préparation des demandes d’autorisation conditionnelle de mise sur le marché en Europe et aux Etats-Unis de Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de COVID-19



Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 18 avril 2023 – 8h – Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l’âge, y compris l’insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd’hui ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et fait le point sur ses perspectives 2023.