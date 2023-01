Biophytis annonce sa participation au mois de janvier à deux conférences investisseurs d’importance, aux États-Unis et en France : la JP Morgan Healthcare Conference et le Biomed Event d’Invest Securities

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 5 janvier 2023 – 08h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce qu’elle participera à la 41ème édition de la JP Morgan Healthcare Conference, qui se tiendra à San Francisco du 9 au 12 janvier 2023, ainsi qu’au Biomed Event d’Invest Securities qui aura lieu le 24 janvier 2023 à Paris.

La JP Morgan Healthcare Conference est le plus grand événement investisseurs mondial dans le secteur de la santé, mettant en relation les leaders mondiaux du secteur de la santé, les biotechs et créateurs de technologies innovantes avec les membres de la communauté financière internationale.

Le Biomed Event d’Invest Securities est le forum annuel dédié au secteur de la santé qui permet la rencontre sous forme de one to one entre biotech ou medtech, entreprises du secteur pharmaceutique et investisseurs institutionnels.