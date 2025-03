Biophytis annonce sa participation à la conférence BIO-Europe Spring à Milan

Biophytis est heureux d’annoncer sa participation à la conférence BIO-Europe Spring qui se tient à Milan en Italie, du 17 au 19 mars 2025.



Edouard Bieth, notre Chief Business Officer, participera à de nombreuses rencontres tout au long de la conférence. En tant que l’une des entreprises de biotechnologie les plus innovantes dans le domaine du vieillissement, Biophytis se réjouit de rencontrer des leaders de l’industrie, des partenaires et des innovateurs pour discuter de l’avenir de son principal candidat médicament, BIO101, dans l’obésité et la sarcopénie.