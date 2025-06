Biophytis annonce sa participation à la BIO International Convention du 16 au 19 juin

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 04 juin 2025 – 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui sa participation à la BIO International Convention qui se tient cette année à Boston aux Etats-Unis, du 16 au 19 juin 2025.

Edouard Bieth, Chief Strategy Officer de Biophytis sera présent et participera à de nombreuses rencontres tout au long de la Convention. L’objectif est de présenter les dernières avancées de la Société et de son candidat médicament BIO101, notamment dans l’étude de phase 2 OBA dans l’obésité.

Ce sera également l’occasion d’échanger avec de nombreux acteurs pharmaceutiques de dimension internationale et nouer de potentiels partenariats de recherche ou de commercialisation. La BIO International Convention est le plus grand événement dédié à la biotechnologie. Elle représente l’ensemble de l’écosystème biotech avec 20 000 leaders de l’industrie venus du monde entier. L’objectif de la convention est de rassembler entreprises pharmaceutique publique, startups biotech, institutions académiques, organisations à but non lucratif ou encore agences gouvernementale ; chercheurs, professionnels du développement commercial et investisseurs.