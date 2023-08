Biophytis annonce les prochaines étapes règlementaires en Europe et aux Etats-Unis pour son projet COVA

Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui avoir reçu les retours de la European Medicines Agency (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) permettant de planifier les prochaines étapes règlementaires pour son projet COVA dédié au développement de Sarconeos (BIO101) dans les formes sévères de Covid-19.