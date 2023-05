Biophytis annonce le renforcement de son équipe de Direction

• Nomination de Chiara Baccelli au poste de Directeur des Opérations Pharmaceutiques et Assurance Qualité



• Nomination de Nicolas Fellmann au poste de Directeur Administratif et Financier



Paris (France), Cambridge (Massachusetts, U.S.)- 2 mai 2023 – 8:00 (CET)– Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd’hui le renforcement de son équipe de direction avec la nomination Chiara Baccelli au poste nouvellement créé de Directrice des Opérations Pharmaceutiques et Assurance Qualité et l’arrivée prochaine de Nicolas Fellmann au poste de Directeur Administratif et Financier à compter du 22 mai 2022. Il remplacera à ce poste Philippe Rousseau qui quitte la société pour mener d’autres projets.

Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, déclare : « Alors que nous progressons vers le marché avec Sarconeos (BIO101), nous sommes heureux de renforcer notre Comité de Direction en accueillant Chiara en tant que Directrice des Opérations Pharmaceutiques et Assurance Qualité. Elle nous apporte plus de 20 années d’expérience diversifiée dans la production de produits pharmaceutiques à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans les biotechnologies.