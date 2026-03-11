 Aller au contenu principal
BIOPHYTIS ANNONCE LA REALISATION D’UNE LEVEE DE FONDS DE PLUS DE 2 MILLIONS D’EUROS ET LE REMBOURSEMENT DE L’INTEGRALITE DE SA DETTE CONVERTIBLE A PRIX VARIABLE
information fournie par Boursorama CP 11/03/2026 à 07:30

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 11 mars 2026 à 7h30 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit de plusieurs investisseurs institutionnels, le tout pour un montant total brut de 2015000 euros (l’« Emission »). Cette augmentation de capital a été souscrite par un nombre limité d’investisseurs, dont Alumni Capital pour 1 250 000 euros et Hexagon Capital Fund pour 300 000 euros.

