Biophytis annonce la nomination de Philippe Rousseau au poste de Directeur Administrateur et Financier

Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, est heureuse d’annoncer la nomination de Philippe Rousseau au poste de Directeur Administrateur et Financier. Il remplace à ce poste Evelyne Nguyen qui quitte la société après deux années dédiées à son développement, pour mener d’autres projets.



Solide expérience des biotechnologies et des sociétés cotées en Bourse

Philippe Rousseau cumule près de 25 ans d’expérience dans le domaine des biotechnologies en Europe et aux États-Unis. Avant de rejoindre Biophytis, Philippe Rousseau a travaillé pendant deux ans au sein de Pherecydes Pharma en tant que Chief Operating Officer, une société de développement de traitements antibactériens qu’il a introduit en bourse sur Euronext Growth en 2021. Il a également été Directeur Général Délégué de la société suisse de biomarqueurs et de diagnostics ABCDx, et Chief Financial Officer de Therabron Therapeutics aux États-Unis, Philippe Rousseau a une expertise approfondie des opérations financières, de la planification stratégique et du développement de sociétés du secteur des sciences de la vie s des deux côtés de l’Atlantique.