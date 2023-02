Biophytis annonce la convocation d’une assemblée générale mixte le 30 mars 2023

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 23 février 2023, 8h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd'hui qu’elle convoque une assemblée générale extraordinaire et ordinaire pour le 30 mars 2023.



Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, a déclaré : « Fort des résultats positifs de l’étude COVA, Biophytis souhaite aujourd’hui retrouver les marges de manœuvre et les outils lui permettant de refinancer la société. Nous demandons donc aux actionnaires de pouvoir réduire le nominal de l’action dans la limite des pertes de la société et pour une valeur plancher de 0,002 €. Cette diminution du nominal nous permettra de pouvoir accéder de nouveau au marché de façon alternative ou complémentaire aux contrats d’obligations convertibles. Nous demandons également de pouvoir regrouper les actions par un facteur maximum de 400. Par ailleurs, nous demandons aux actionnaires de renouveler les différentes résolutions relatives aux augmentations de capital.»