Biophytis annonce l'émission d'une tranche d'ORNANE d'un montant de 3 millions d'euros

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 14 septembre 2020, 18h00- BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui l'émission de 120 Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d'une valeur nominale totale de 3 millions d'euros. Cette troisième tranche de financement d'Atlas va permettre à Biophytis de poursuivre le développement de Sarconeos (BIO101) pour le traitement de la sarcopénie (étude SARA-INT de phase 2b) et d'insuffisance respiratoire aiguë liée au Covid-19 (étude COVA de phase 2/3).

Biophytis a annoncé le 7 avril 2020 la mise en place d'une ligne de financement pouvant atteindre 24 millions d'euros levée auprès d'Atlas, un fond d'investissement spécialisé basé à New York (Etats-Unis), et prévoyant l'émission de 960 ORNANE, d'une valeur nominale de 25.000 euros chacune. Le financement de 24 millions d'euros est étendu en 8 tranches de 3 millions d'euros chacune sur une durée totale de 3 ans, sans obligation de tirage. La Société a tiré une première tranche de 3 millions d'euros au cours du mois d'avril 2020, suivie d'une deuxième tranche du même montant le 1er juillet 2020.