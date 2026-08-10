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Biophytis annonce l’autorisation de l’étude clinique OBA au Brésil et partage les perspectives de BIO101 dans l’obésité
information fournie par Boursorama CP 10/08/2026 à 07:00
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Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 10 août 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui avoir reçu l’autorisation de l’Agence nationale de surveillance sanitaire brésilienne (ANVISA) de démarrer l’étude clinique de phase 2 OBA dans l’obésité au Brésil et partage les perspectives de son candidat médicament BIO101 dans l’obésité. Cette autorisation fait suite aux autorisations réglementaires déjà obtenues aux États-Unis et en Europe, confirmant la capacité de Biophytis à conduire un développement clinique multirégional conforme aux exigences des principales autorités de santé.

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