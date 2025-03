Biophytis annonce de nouvelles données non cliniques renforçant sa mission de pionnier dans la restauration de la mobilité chez les patients souffrant d’obésité

- 96 % des patients atteints d’obésité déclarent souffrir d’une altération de leur force musculaire ayant des conséquences sur leur mobilité ;



- Nouveaux résultats précliniques : BIO101 en combinaison avec les GLP-1 induit une restauration de la force musculaire et de la mobilité dans un modèle animal.





Biophytis annonce de nouveaux résultats précliniques pour son candidat-médicament BIO101. Ces résultats ont été présentés pour la première fois la semaine dernière lors de la 15ème Conférence Internationale sur la Fragilité et la Sarcopénie à Toulouse.





Les principaux résultats de BIO101 dans l’obésité





Dans cette étude préclinique récemment présentée, BIO101 en combinaison avec les GLP-1 préserve la force musculaire et la mobilité dans un modèle animal : Les études précliniques menées sur des souris obèses ont démontré que le traitement combiné de quatre semaines avec BIO101 et un agoniste du récepteur GLP-1 améliore significativement la mobilité (endurance) et la force de préhension des animaux, comparativement aux groupes non traités. Il est à noter que cette combinaison de traitements compense les altérations de la contractilité musculaire induites par le GLP-1, observées lors d’un test de contraction réalisé sur un muscle isolé.