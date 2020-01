Biophytis annonce avoir recruté plus de 50% des patients dans l'étude de Phase 2b SARA-INT, évaluant l'efficacité de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 27 janvier 2020, 08:00 CET- BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique avec son candidat médicament le plus avancé : Sarconeos (BIO101) en développement dans les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui avoir recruté plus de 50% des patients nécessaires pour l'essai clinique SARA-INT. À date, plus de 50 patients ont reçu un traitement de 6 mois. Selon un examen indépendant du Data Safety Monitoring Board (DSMB) (effectué tous les trimestres, depuis 4 trimestres), il n'y a pas à ce jour d'inquiétude quant à l'innocuité ou la tolérance à Sarconeos (BIO101).