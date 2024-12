Biophytis a présenté le programme OBA dans l'obésité lors du 17ème congrès international de la SCWD

Biophytis a participé au 17ème congrès internationalde la SCWD (Society on Sarcopenia, Cachexia & Wasting disorders), événement phare réunissant des experts du monde entier pour partager les innovations dans la sarcopénie, la cachexie et les troubles musculaires dont ceux induits par la perte de poids. A cette occasion, Rob van Maanen, Chief Medical

Officer de Biophytis, a présenté le programme de développement clinique OBA avec BIO101 (20-hydroxyecdysone), notre candidat médicament pour réduire la perte de masse ou de fonction musculaire induite par les GLP-1 RAs chez les patients souffrant d'obésité ou de surpoids.



Ces résultats confirment l'intérêt de poursuivre le programme de développement clinique de BIO101 dans l’obésité, en démarrant l’étude de phase 2 OBA en 2025, afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité de BIO101 chez des patients obèses traités par GLP-1 RAs (Sémaglutide ou Wegovy).



Stanislas Veillet, PDG de Biophytis, commente : « C'est la première fois que Biophytis présente ses résultats dans l'obésité lors d'un congrès international tel que celui de la SCWD. Ces résultats sont très encourageants et confirment notre volonté de concentrer notre stratégie de développement clinique sur notre candidat médicament BIO101 (20-hydroxyecdysone). Ces résultats nous permettront également de lancer l'étude clinique de phase 2 OBA dans l'obésité début 2025. »