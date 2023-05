Biophytis a demandé à l’EMA l’autorisation de lancer l’étude SARA-31 de phase 3 dans la sarcopénie

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 15 mai 2023 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19 annonce aujourd'hui avoir déposé le dossier de demande d’autorisation sur le portail Européen de l’EMA (Agence Européenne des Médicaments) pour lancer SARA-31, la première étude de phase 3 dans la sarcopénie.



Le lancement du programme de Phase 3 fait suite aux résultats encourageants obtenus avec l’étude de phase 2b SARA-INT et aux interactions avec les autorités de santé en 2022. Sur la base des résultats de phase 2b et des retours des agences, Biophytis démarre son programme de phase 3 en déposant en Europe la demande d’autorisation de la première phase 3 (SARA-31).